Snoop Dogg si fuma fino a 150 canne al giorno

Snoop Dogg fuma fino a 150 spinelli di marijuana al giorno. Il musicista statunitense risiede nello stato della California dove l'uso a scopo ricreativo di marijuana è legale. Calvin Cordozar Broadus Jr., questo il vero nome registrato al comune di Long Beach, ha assunto una persona che quale impiego gli rolla le canne, il suo nome è Renegade Piranha, ed è stato stimato che abbia 'fatto su' per il rapper circa 450.000 joint.

Mezzo chilo al giorno

Parlando al programma radiofonico australiano 'The Kyle and Jackie O Show', ha detto: "Ne calcolo oltre 450.000. Ne faccio circa mezzo chilo al giorno, vale a dire dalle 75 alle 150 canne". Lo scorso mese di giugno, Snoop rivelò che a causa dell'inflazione ha dato al suo personale rollatore di canne un aumento di stipendio. In precedenza si diceva che Dogg desse all'impiegato ai joint tra i 40.000 e i 50.000 dollari all'anno, ma il musicista confermò che il salario era salito a causa dell'aumento del costo della vita. Lo spiegò con un messaggio pubblicato su Twitter in risposta a un post che recitava: "Snoop Dogg a un rollatore a tempo pieno che guadagna tra i 40.000 e i 50.000 dollari all'anno". Snoop rispose: "Inflazione. Il loro stipendio è aumentato!!".