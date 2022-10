La mitica Rolls-Royce di Freddie Mercury è stata messa all'asta

La mitica Silver Shadow del 1974 di Freddie Mercury, mezzo di culto per i fan, è stata messa all’asta per l’Ucraina: venne acquistata dal cantante nel 1978. Verrà battuta all'incanto da RM Sotheby's il 4 novembre con una basa di circa 23mila euro e il ricavato verrà devoluto al Superhumans Center, ente di beneficenza britannico che fornisce aiuti alle vittime della guerra in Ucraina. Era la sua auto preferita.

Freddie non aveva la patente

Il fatto surreale e divertente è che, nonostante Freddie Mercury non avesse la patente, coltivava una passione per le auto. La Rolls-Royce fu acquistata dalla Goose Productions Ltd, casa di produzione del cantante dei Queen a fine anni '70. I primi anni di vita dell'auto non sono mai stati documentati e non si sa a chi era appartenuta in precedenza. Ha gli interni blu ed è dotata ancora la radio originale, il lettore di cassette e il telefono veicolare. Alla morte del gigante del rock entrato nel mito, il veicolo è stato ereditato da Kashmira Cooke, sorella del cantante.