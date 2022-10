Ernia annuncia il nuovo album "Io non ho paura"

A distanza di due anni di distanza dal disco "Gemelli", Ernia è pronto a dare alle stampe con ogni probabilità il suo lavoro più importante sino ad ora. Il rapper milanese, all'anagrafe Matteo Professione, ha infatti annunciato l'uscita del suo nuovo album in studio, in arrivo il prossimo 18 novembre.

"Io non ho paura"

"Io non ho paura" è il titolo scelto da Ernia per il suo prossimo disco e, come la copertina rivelata sempre oggi, è liberamente ispirato al celebre romanzo di Niccolò Ammaniti e al film di Gabriele Salvatores, tanto da essere un omaggio artistico a due personalità di grandissimo rilievo del nostro tempo. L'annuncio dell'album è stato anticipato da una serie di cartelloni pubblicitari affissi in punti di diverse città italiane con l’interrogativo: "Hai paura del nuovo? Dovresti".

Il quarto album in studio

Dalla personalità artistica unica e non stereotipata, il rapper giunge al suo quarto album con alle spalle altri tre lavori di studio che gli hanno permesso di dimostrare di aver raccolto il testimone dei maggiori esponenti del genere, dando voce alla sua generazione e portando la sua musica ad un livello sempre superiore.

Il nuovo album "Io non ho paura" arriva quindi ad aprire un nuovo importante capitolo della carriera di Ernia, che ha pubblicato il suo primo disco nel 2017, dal titolo "Come uccidere un usignolo", e a cui ha fatto seguito l'anno successivo "68" e la relativa riedizione "68 (Till the end)". Nel 2020 l'artista ha poi presentato "Gemelli", di cui l'anno successivo è stata pubblicata una versione arricchita e ampliata, intitolata "Gemelli Ascendente Milano".