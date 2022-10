Katy Perry shock: le si blocca un occhio durante il live

Foto e video hanno fatto il giro del web destando grande preoccupazione fra i fan. A Katy Perry si è paralizzato un occhio durante uno show a Las Vegas. Un imprevisto per la popstar che è stato subito immortalato in un video diventato virale. In poche ore la clip ha raccolto milioni di visualizzazioni allarmando i seguaci della cantante. Katy non ha ancora commentato l'accaduto. Lo show è andato avanti e l'artista sembra essersi ripresa, ma restano tanti punti di domanda. Impegnata nella sua lunga residency a Las Vegas, Katy Perry ha comunque trovato il tempo per scambiare qualche chiacchiera con l'attrice e amica Drew Barrymore per il suo show e rivelare qualche informazione sulle sue prossime mosse. Stando a quanto raccontato, la cantante sembra infatti intenzionata a mettersi "presto" a lavorare su nuova musica che vorrebbe poi far ascoltare ai fan di tutto il mondo.