Avril Lavigne cambia look e fa impazzire i fan

Avril Lavigne ci ha dato un taglio, e ha detto addio alla sua lunga e caratteristica chioma bionda che l'accompagnava dai tempi di "Sk8er boi". La cantautrice canadese ha infatti deciso di cambiare totalmente look in occasione dell'uscita del suo nuovo singolo, "I’m A Mess", che la vede collaborare con Yungblud.

Avril Lavigne cambia look

Per anticipare l'annuncio della sua prossima canzone insieme al cantautore e attore britannico, con il quale condivide una lunga amicizia di collaborazioni con Machine Gun Kelly, Avril Lavigne ha deciso di pubblicare sui social un video che ha lasciato i fan senza parole. Nella clip in questione, condivisa per preparare il pubblico al nuovo singolo, si vede la voce di "Complicated" lasciarsi tagliare i capelli da Yungblud. Il filmato ha fatto completamente impazzire i suoi seguaci, ma anche in senso buono, dal momento che tutti i fan non aspettavano altro che una collaborazione tra i due.

Il nuovo singolo

Avril Lavigne mostra il suo drastico cambio di look anche nella copertina del nuovo singolo con Yungblud, “I’m a Mess”, che uscirà il prossimo 3 novembre. Il brano arriva a qualche mese di distanza dall'ultimo e settimo album in studio della cantante canadese, che ha inaugurato una nuova fase della sua carriera riprendendo l'attitudine, la freneticità e lo stile degli esordi che la portarono a essere la "principessa del pop punk".