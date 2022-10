Adele si prende una pausa dalla musica per laurearsi

Non è passato neanche un anno da quando Adele è tornata sulle scene discografiche con un nuovo album, "30", che la cantautrice britannica sembra essere intenzionata a prendersi già una pausa dalla musica. Il motivo? Vuole dedicarsi allo studio.

Adele: una pausa per laurearsi

A distanza di quasi dodici mesi dall'uscita del suo quarto album in studio, arrivato dopo sei anni il precedente disco "25", la voce di "Someone like you" ha pubblicato il nuovo video di un brano estratto dal suo ultimo progetto discografico. La canzone in questione è "I drink wine" ed è accompagnata da una sofisticata e surreale clip, appena pubblicata. In occasione dell'uscita del filmato, Adele si è intrattenuta in una sessione di domande e risposte con i fan durante la quale ha comunicato una notizia sbalorditiva. Dopo lo stop del 2016, infatti, la popstar sta pianificando una nuova pausa dalla musica e al pubblico ha fatto sapere di non avere intenzione di mettersi già al lavoro su un prossimo disco. Al contrario, Adele ha affermato di volersi laureare.

"Sarei diventata un’insegnante di letteratura inglese"

La cantante, che dal prossimo 18 novembre al 25 marzo 2023 sarà protagonista di una residency a Las Vegas, ha raccontato: "Dopo Las Vegas voglio laurearmi in letteratura inglese". Spiegando di voler dedicare la maggior parte del tempo dopo gli impegni dal vivo allo studio, per conseguire una laurea nel minor tempo possibile, ha aggiunto: "Se non fossi riuscita a sfondare nel mondo della musica penso che sarei diventata un’insegnante di letteratura inglese".