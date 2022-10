Nicole Kidman diventa una cantante

Incredibile, ma vero: Nicole Kidman duetta con Luke Evans e il video, postato dalla stessa attrice sui social, diventa virale entusiasmando milioni di persone. La performance ha mostrato tutte le abilità canore della star, premio Oscar per "The Hours", folgorando emotivamente i fan, che a gran voce hanno chiesto la sua candidatura ai Grammy. "Grazie caro Luke Evans per avermi chiesto di far parte di questo duetto!", ha scritto la Kidman invitando tutti ad ascoltare "Say Something", pezzo tratto dal nuovo album "A Song For You". Parlando in occasione dell'uscita del suo album il 4 novembre, Luke Evans, 43 anni, ha rivelato che Nicole era "così grata" che lui le avesse chiesto di duettare per la canzone e ha descritto l'attrice come "un adorabile essere umano pieno di gentilezza, umiltà e calore".

