Sfera Ebbasta e la playlist perfetta per Call of Duty

Il rapper più amato dai gamer italiani ha giocato al nuovo capitolo dell’iconica saga in diretta Twitch e ha parlato delle canzoni che ascolta per caricarsi prima di un match: stiamo parlando di Sfera Ebbasta che gioca a "Call of Duty: Modern Warfare II". Per celebrare il lancio di uno dei videogiochi più attesi dell’anno, la community italiana si è ritrovata su Twitch, dove molti streamer hanno mostrato e raccontato il nuovo capitolo della saga al proprio pubblico. La sorpresa più grande per i fan di Call of Duty e per gli appassionati di musica è arrivata da Sfera Ebbasta, che si è unito a Moonryde, per una sessione di gameplay sul canale Twitch dello streamer.

Le canzoni preferite

Grande appassionato di Call of Duty, Sfera Ebbasta è fortemente legato al mondo del gaming: nel 2021 l’artista è stato il più ascoltato su Spotify sulle console da gaming in Italia. I due, Sfera e Moonryde, hanno vita a un livestream in cui, oltre a giocare insieme nella modalità multiplayer di Modern Warfare II, hanno parlato anche del loro rapporto con la serie e del ruolo della musica e il suo ruolo per i videogiocatori. Moltissimi videogiocatori ascoltano Sfera Ebbsta sulle proprie console, ma cosa ascolta il rapper più famoso d’Italia prima di giocare a Call of Duty? Ecco la sua playlist:

Nothing Changed - Quavo Takeoff

Wait for u - Future Drake

Mc Gregor - Anuel

La Fama - Rosalia ft. The Weeknd

Besito - Bia

God Did - Dj Khaled

Me porto bonito - Bad Bunny

Si tu supieras - Feid

In a minute - Lil Baby

Big 14 - Trippie Red Offset Moneybagg Yo

Hell on earth - Mobb Deep

Gangstas - Pop Smoke