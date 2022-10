Andrea Bocelli salva un cane ferito dai bombardamenti

Da sempre amante degli animali, dopo aver detto addio lo scorso agosto al suo amico a quattro zampe di una vita, Chopin, Andrea Bocelli ha deciso di salvare la vita a due nuovi cani.

A seguito del dolore per la scomparsa del loro cagnolone dopo undici anni di vita insieme, il tenore e la sua famiglia hanno voluto accogliere due nuovi amici pelosi con alle spalle ognuno un passato difficile. Andrea Bocelli ha infatti adottato sia un cane proveniente dall'Ucraina, rimasto gravemente ferito durante i bombardamenti e reso quasi sordo dalle esplosioni delle bombe russe, sia una cagnolina ritrovata in una fossa in Egitto.

La famiglia Bocelli ha dato il benvenuto a Jack, trovato nella città di Kupyansk da volontari di Kiev nei giorni dopo che le forze ucraine l'avevano riconquistata dagli invasori russi. Trasportato a Kiev, i veterinari hanno trascorso cinque giorni cercando di salvarlo, estraendo frammenti di schegge dalla sua schiena. Grazie all'appello del vice presidente del consiglio comunale di Kiev, Oles Malyarevich, Bocelli è venuto a conoscenza della storia di Jack e ha deciso di attivarsi per salvarlo e portarlo in Italia. Durante un viaggio in Egitto, invece, il tenore e la moglie Veronica hanno salvato una cagnolina ferita che, trovata in una fossa per strada, hanno deciso di portare a casa con loro e hanno chiamato Jolie.

The dog Jack from Kupyansk, who survived the occupation and almost lost his hearing due to the explosions, moved to Italy and became a member of the family of the famous singer Andrea Bocelli. #StandWithUkraine



