Taylor Swift, possibile collaborazione con Bono degli U2

Taylor Swift e Bono degli U2 potrebbero presto collaborare insieme. Lo hanno fatto sapere i due artisti durante una recente puntata di un noto talk show britannico che li ha visti entrambi ospiti.

Una collaborazione tra Taylor Swift e Bono

Un recente appuntamento con il programma televisivo inglese "The Graham Norton Show" ha contato della partecipazione in qualità di ospiti sia della popstar di "Blank space" che il frontman della band irlandese. Mentre la cantate ha presentato il suo nuovo album "Midnights", Bono ha raccontato della sua autobiografia di prossima uscita "Surrender: 40 canzoni, una storia". Nel corso della puntata, ai due artisti è stato chiesto se avessero mai lavorato insieme e Taylor Swift ha risposto: “Non ancora. Ne parleremo più avanti”.

La possibilità di vedere presto Swift e Bono collaborare insieme è sempre più alta considerate anche le parole di stima reciproca che i due hanno espresso nel corso della loro intervista al "The Graham Norton Show". “Sono uno Swiftie”, ha infatti dichiarato il frontman della band di "With or without you", svelando di essere un fan della popstar. Dal canto suo, la cantante ha fatto sapere: “È molto gentile, mi ha mandato delle rose quando ho suonato a Dublino. Non vuole prendersi il merito. È una persona davvero eccezionale. È semplicemente fantastico e premuroso, il migliore che c'è”.