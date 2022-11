Takeoff dei Migos ucciso in una sparatoria

Takeoff, membro del noto gruppo trap Migos, è rimasto vittima di una sparatoria per cui ha perso la vita all'età di 28 anni. È successo a Houston, dove si trovava insieme allo zio e compagno di band Quavo.

Takeoff ucciso in una sparatoria

Takeoff, all'anagrafe Kirshnik Khari Ball, si trovava all’interno di una sala da bowling. Il trapper stava giocando a dadi insieme al suo compagno di band, Quavo, quando è stato colpito da una serie di spari. Takeoff è stato dichiarato morto sul posto. Mentre Quavo è rimasto illeso, altre due persone presenti sono state colpite e trasportate d’urgenza in ospedale. Il tutto è avvenuto nella notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre a Houston e, secondo quanto riportato da TMZ e da altre testate locali, erano circa le 2:30 del mattino (ora locale) quando Takeoff è rimasto vittima nella sparatoria. Insieme a Quavo solo lo scorso 7 ottobre aveva pubb licato l'album collaborativo "Only Built for Infinity Links".

Takeoff e i Migos

Takeoff, nato Kirshnik Khari Ball il 18 giugno 1994 a Lawrenceville, in Georgia, si avvicina al mondo del rap da adolescente. Insieme allo zio Quavo e al cugino di quest’ultimo Offset forma poi il gruppo inizialmente conosciuto con il nome di Polo Club, prima di venir ribattezzato in Migos. Il trio pubblica il suo primo primo progetto completo, il mixtape "Juug Season” nel 2011, ma è nel 2013 che arriva al successo grazie al singolo del 2013 "Versace" (contenuto nel mixtape "Y.R.N. - Young Rich Niggas"), che dopo essere arrivato al numero 99 della chart di "Billboard" è stato remixato nientemeno che da Drake regalando grande visibilità al trio. Dopo l'album di debutto "Yung Rich Nation", nonostante i problemi con la giustizia di Quavo tra il 2015 e il 2016, i Migos non si fermano, firmano un contratto di management con GOOD Music di Kanye West e a ottobre dello stesso anno presentano il brano "Bad and Boujee", loro primo singolo a raggiungere la vetta della Billboard Hot 100 e tratto dal successivo disco "Culture", pubblicato a gennaio del 2017. All’album hanno fatto seguito altri due progetti, “Culture II” nel 2018 e “Culture III” nel 2021. Parallelamente alla sua avventura con il trio formato insieme a Quavo e Offset, Takeoff debutta come solista nel 2018 con l’album "The Last Rocket”.