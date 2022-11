George Michael: la sua casa storica diventa una villa per ricchi

I soldi possono davvero tutto, anche abbattere una sorta di luogo iconico in cui per anni si sono dati appuntamento i fan di George Michael dopo la sua morte, portando candele, fiori e ricordi. È uno dei luoghi legati alla memoria del cantante morto nel 2016: si tratta della sua abitazione di Highgate, a nord di Londra al numero 5 di The Grove. Come racconta in un articolo il Guardian, l’abitazione cambierà secondo il volere di una coppia di super ricchi. Nel 2020 l’immobile, infatti, è stato comprato per 19 milioni di sterline da Stephen Cameron e Clare Harrison, marito e moglie. "È una bellissima proprietà e per noi ha ancora più valore essendo grandi fan di George Michael", dissero i coniugi.

L'intervento

I due, che hanno guadagnato 170 milioni di sterline dalla vendita di una società di comunicazione che opera in campo medico chiamata Nucleus Global, e hanno presentato un piano di ristrutturazione dell'edificio molto impattante. È un intervento a cui si è opposta la Highgate Society, che da oltre mezzo secolo opera per il mantenimento dell’integrità del quartiere. Si sta parlando di uno dei simboli della Londra di George Michael. Il consiglio di Camden ha però approvato i lavori e la strada sembra tracciata: un luogo simbolo sta per scomparire.