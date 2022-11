Billie Eilish e Jesse Rutherford: ecco la prima foto insieme

Ormai da tempo sapevamo che Billie Eilish e Jesse Rutherford stessero insieme. I due cantanti sono stati inizialmente pizzicati all’evento Halloween Horror Nights agli Universal Studios, poi la 20enne cantante e l’artista 31enne sono stati immortalati in una serie di scatti insieme in un ristorante vegano di Los Angeles chiamato Crossroads dove hanno condiviso teneramente un piatto di spaghetti. Sempre foto "rubate", mai ufficiali. Ma ora la nuova coppia è uscita allo scoperto.

Usciti allo scoperto

La giovane artista ha pubblicato la prima foto con il fidanzato sul social, all'interno di un carosello di immagini e video in cui ha mostrato come ha passato lo scorso weekend lungo di Halloween. La foto con il cantante dei The Neighbourhood, band alternative rock, è l'ultima del carosello. La potete vedere qui sotto. Entrambi posano travestiti per la notte dei mostri e i loro costumi sembrano prendersi gioco della differenza d'età tra loro: Billie Eilish ha 20 anni ed è travestita da neonata, mentre Jesse Rutherford, che ha 31 anni, è travestito da anziano.