Harry Styles travestito da Danny Zuko canta un brano di "Grease"

Il video è diventato virale in pochissime ore e tutti stanno chiedendo alla popstar: perché non metti in scena un musical? Insomma, che Harry Styles sia un grande appassionato dei travestimenti e moda non è una novità, ma a questo giro l'artista si è superato: ha deciso di vestire i mitici abiti di Danny Zuko, il protagonista di "Grease", pellicola cult del 1978, che ha portato al successo planetario la coppia formata da John Travolta e Olivia Newton-John. Il travestimento è stata l'occasione perfetta per Styles di misurarsi anche con la musica di quel capolavoro.

Il tributo

La popstar si è presentata sul palco con capelli con la brillantina di ordinanza, il chiodo di pelle e un completo total black composto da jeans vintage e canottiera bianca con la scritta “Harryween” in cristalli rossi, look che ha subito fatto capire al pubblico che l'ispirazione per Halloween 2022 fosse Danny Zuko, personaggio maschile principale di "Grease", interpretato dall'intramontabile John Travolta. La sua band lo ha accompagnato: insieme hanno omaggiato la pellicola con i fan che oggi, alla luce dello spettacolo messo in scena, chiedono un vero musical tributo a "Grease" con protagonista Harry.