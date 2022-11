Alfa: "Non sto bene, non potrò partecipare a Sanremo"

Una grande delusione e un amarezza che non si cancella. Alfa, che è stato più volte ospite della nostra radio, è uno dei 43 giovani artisti che si contendono i tre posti per il Festival di Sanremo, all'Ariston dal 7 all'11 febbraio 2023, in quota Giovani. Il cantautore ventiduenne genovese sarebbe dovuto andare oggi a Roma per esibirsi davanti alla commissione Artistica Rai Sanremo Giovani 2022 presieduta da Amadeus per le selezioni, sperando in un accesso alla finale di dicembre. Purtroppo, a causa di una brutta febbre, l'artista non potrà essere presente perdendo così la possibilità di accedere alla finale di Sanremo Giovani.''Mi ritrovo a letto con la febbre e senza la forza di alzarmi. Piango dalla rabbia. Sogno il festival da quando ho iniziato a far musica, ricordo che lo guardavo con i miei nonni. Sono deluso perché dopo mesi di lavoro e sacrificio non potrò presentarmi all'audizione e verrò squalificato senza neanche cantare'', ha scritto l'arista. Tantissimi in fan che provano a rincuorarlo.

