I Pinguini Tattici Nucleari tornano con un nuovo album

A distanza di pochi giorni dall'annuncio dei concerti negli stadi, e dopo alcune indiscrezioni disseminate sui social, i Pinguini Tattici Nucleari confermano l'arrivo di un nuovo album.

"Fake News"

Riccardo Zanotti e compagni sono pronti a tornare con un nuovo disco che, in uscita il 2 dicembre, si intitolerà "Fake News". L'album, disponibile in digitale e in diversi formati fisici, sarà il quinto della formazione di Bergamo e arriverà a tre anni di distanza dal precedente “Fuori dall'hype” del 2019, seguito l'anno successivo dall'Ep "Ahia!". Il gruppo ha annunciato la pubblicazione del nuovo progetto con un post sui social in cui ha spiegato il significato dietro al titolo. "Abbiamo pensato a questo nome quando la scorsa estate, dal nulla, siamo stati informati del nostro scioglimento", si legge nel messaggio condiviso dai Pinguini Tattici Nucleari, che hanno poi specificato: "Sappiate che, a discapito del titolo, è un album molto onesto".

Il successo e i concerti negli stadi

Arrivati all'attenzione del grande pubblico grazie alla partecipazione a Sanremo 2020 con "Ringo Starr", i Pinguini Tattici Nucleari giungono al loro quinto e nuovo album in studio dopo una prestigiosa collezione di riconoscimenti, tra cui Dischi d'Oro, di Doppio, Triplo e Quadruplo Platino. L'annuncio del nuovo disco "Fake news", inoltre, oltre che al singolo "Ricordi", arriva dopo la notizia dei due concerti della band negli stadi andati subito sold out. I Pinguini Tattici Nuclear, che hanno trasformato il sogno in realtà, centimetro dopo centimetro, guadagnandosi e meritandosi ogni tappa del loro inarrestabile successo, suoneranno infatti allo stadio San Siro di Milano l'11 luglio e all'Olimpico di Roma il 23 luglio.