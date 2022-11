Rihanna ci porta dietro le quinte del suo nuovo singolo

Per il suo ritorno alla musica dopo anni, e la nascita del primo figlio con A$AP Rocky, Rihanna ha pubblicato il singolo "Lift me up" per la colonna sonora del film "Black Panther: Wakanda Forever". Il brano è stato accompagnato da un video e ora anche da un filmato che porta i fan dietro le quinte della canzone e della relativa clip.

Dietro le quinte di "Lift me up"

Rihanna ha fatto il suo ritorno sulla scena discografica dopo una lunga attesa e, a sei anni di distanza dall'ultimo album "Anti", ha regalato una balald che colpisce per l'intensità del testo e della musica. Insieme alla canzone, la popstar ha condiviso con il pubblico il video ufficiale, seguito ora da un esclusivo filmato del backstage. Nel nuovo video, infatti, la cantante barbadiana accompagna i fan sul set del videoclip mostrandone il retroscena e la realizzazione.

La colonna sonora di "Black Panther: Wakanda Forever"

Oltre a "Lift me up" di Rihanna, scritta insieme alla cantautrice Tems, Ludwig Göransson e Ryan Coogler, la colonna sonora di "Black Panther: Wakanda Forever" include contributi di molti altri artisti. Ad accompagnare le immagini del nuovo lungometraggio, sequel di "Black Panther”, il film del 2018 con protagonista il compianto Chadwick Boseman, scomparso nell'agosto del 2020, ci sono infatti anche i brani Future, Burna Boy, Tems, Stormzy, Fireboy DML, Ckay, E-40, PinkPantheress, Rema e molti altri. La colonna sonora di “Black Panther: Wakanda Forever” sarà disponibile il prossimo 11 novembre, due giorni dopo l’arrivo del film nelle sale cinematografiche italiane, tramite Roc Nation Records, Def Jam Recordings e Hollywood Records.