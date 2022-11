È morto Aaron Carter, fratello di Nick dei Backstreet Boys

Una notizia terribile che ha scosso il mondo della musica. Si è spento all'età di 34 anni Aaron Carter, cantante e fratello di Nick dei Backstreet Boys, trovato privo di vita nella sua abitazione a Lancaster, in California. Come riportato da TMZ, che ha diffuso per prima la notizia, il corpo esanime del cantante è stato ritrovato nella vasca da bagno. Tra gli ulteriori dettagli segnalati, fonti delle forze dell'ordine hanno riferito al sito statunitense di aver ricevuto una chiamata di emergenza intorno alle 11 in cui si riferiva che un uomo era annegato nella vasca. Al momento, però, non sono state ancora rese note le cause del decesso. Carter lascia il figlio Prince di appena 11 mesi, nato dalla relazione con la compagna Melanie Martin.

La sua storia

Nato il 7 dicembre 1987 a Tampa, in Florida, Aaron Charles Carter ha dato il via alla sua carriera musicale da giovanissimo. Dopo aver aperto alcuni concerti dei Backstreet Boys, Aaron ha inciso a solo nove anni il suo primo album, pubblicato poi nel dicembre del 1997. Oltre che come quella di cantante, dando alle stampe dischi di successo, tra cui "Aaron’s Party" del 2000 contentente hit come la cover di "I Want Candy", Aaron ha intrapreso anche la carriera di attore recitando in alcune serie televisive simbolo dei primi anni Duemila, da "Lizzie McGuire" a "Sabrina, vita da strega" e "Settimo cielo". Il suo primo vero ruolo importante è stato però nel film "Popstar" del 2005, la cui storia era ispirata alla vera vita del cantante.