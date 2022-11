Cher trova l'amore con un 36enne

Lei ha 76 anni, lui ne ha 36, ma l’amore non conosce età. Lo dimostra e lo afferma Cher, che ora è legata sentimentalmente ad Alexander Edward, di 40 anni più giovane di lei.

Per Cher l'amore non conosce età

La voce di “Believe” ha trovato l’amore con un partner molto più giovane di lei. Ma, stando a quanto sottolineato dalla stessa cantante, i sentimenti non conoscono limiti. La cantante lo ha dimostrato e sostenuto per rispondere alle critiche sulla differenza di età tra lei e il suo nuovo fidanzato di 36 anni. Ai commenti apparsi in rete dopo essere stata fotografata insieme al partner, il produttore musicale Alexander Edward, Cher ha ribattuto con una serie di messaggi su Twitter. "L'amore non conosce la matematica", ha scritto sui social la popstar, prima di citare lo scrittore e insegnante tibetano, oltre che maestro buddhista, Sogyal Rinpoche. "'Alcune persone si incontrano, altre si riconoscono', mi aveva detto Rinpoche", ha poi dichiarato Cher, che per rispondere a un altro commento ha aggiunto: “Non me ne frega di cosa pensano gli altri”. "Come tutti sappiamo, non sono nata ieri", ha continuato la cantante: "Quello che so per certo è che non ci sono garanzie. Ogni volta che fai una scelta, ti lanci verso un'occasione. Ho sempre corso dei rischi, sono fatta così".