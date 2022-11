Le Spice Girls si sono riunite per i 50 anni di Geri Halliwell

In molti pensavano che non sarebbe mai più potuto accadere. E invece Victoria Beckham, da sempre restia a partecipare ad eventi e situazioni in compagnia delle altre Spice Girls, ha condiviso su Instagram le foto che ritraggono lei, Mel C ed Emma festeggiare insieme i 50 anni della loro compagna Geri Halliwell. L'ex Ginger Spice ha compiuto gli anni il 6 agosto, ma la festa che si è tenuta nella sua sontuosa casa dell'Oxfordshire la scorsa notte: in realtà era programmata per settembre, ma è stata posticipata ancora a causa della morte della regina Elisabetta. Assente Mel B. Ma la vera notizia è la presenza di Victoria, che fa sognare i fan: dopo questo riavvicinamento è lecito pensare a una vera reunion sul palco?

Il 2023 è l'anno giusto

In questi anni in cui la girl band ha festeggiato anniversari importanti e ha ripensato al proprio passato, si è tanto parlato e scritto del possibile ritorno del gruppo con tutte e cinque le cantanti. Mel B, Mel C, Emma e Geri erano tornate in tour nel 2019, ma a differenza della precedente tournée tra il 2007 e il 2008, Victoria Beckham non era con loro. Di recente però, tra le ipotesi di un nuovo tour mondiale e uno show nel 2023 con il quintetto al completo, oltre a un'intervista sull'argomento di Melanie Chisholm, aka la Sporty Spice, un ritorno delle Spice Girls con Victoria sembra sempre più nell'aria.