Vasco torna negli stadi: le date ufficiali

Vasco Rossi torna in concerto negli stadi, a distanza di tre anni dagli show che nel 2019 lo videro superare la cifra record di 300 mila biglietti venduti per le sei date a San Siro, a Milano. L'artista ha svelato il calendario ufficiale del tour 2023. Lo ha fatto a margine della première del film concerto "Vasco Live, Roma Circo Massimo", a Roma. Debutto in programma il 6 giugno a Bologna, poi la tournée passerà per la stessa Roma (all'Olimpico Vasco manca dal 2018), Palermo e Salerno. Solo otto le date al momento previste: mancano Milano, Torino, ma anche Firenze.

Questo il calendario - più sotto le info sull'apertura delle vendite dei biglietti:

6 giugno BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

7 giugno BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

16 giugno ROMA- Stadio Olimpico

17 giugno ROMA- Stadio Olimpico

22 giugno PALERMO – Stadio Barbera

23 giugno PALERMO – Stadio Barbera

28 giugno SALERNO – Stadio Arechi

29 giugno SALERNO – Stadio Arechi

Capitolo biglietti. Il 21 novembre alle ore 10 partirà la prevendita dedicata agli iscritti del Blasco fan club. Il 23 novembre alle ore 10 partirà la prevendita Vodafone Happy (la compagnia di telecomunicazioni sarebbe stata arruolata come sponsor del tour). Le vendite generali, aperte a tutti, partiranno invece alle ore 11 del 25 novembre.