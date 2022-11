Billie Eilish e Rutherford: primo red carpet insieme, in pigiama

Billie Eilish e Jesse Rutherford sono una coppia a tutti gli effetti e la loro unione ormai non è più un segreto per nessuno. Dopo aver ufficializzato il loro rapporto con la prima foto insieme sui social, la popstar e il cantante della band alternative rock dei Neighbourhood hanno portato la loro relazione a un ulteriore grado di ufficialità.

Il primo red carpet di Billie e Jesse

Ormai usciti allo scoperto, la voce di "Bad guy" e il musicista hanno fatto il loro debutto sul red carpet. La coppia ha infatti sfilato per la prima volta insieme a un evento pubblico e, come se non bastasse, si è presentata con abiti coordinati. L'occasione è stata offerta dall'undicesima edizione del LACMA Art + Film Gala, tenuta al museo Los Angeles County. Per la serata Billie Eilish e Jesse Rutherford hanno scelto un look audace e simpatico, presentandosi in pigiama. Certo, non un abbigliamento nightwear qualsiasi, ma griffato Gucci. Avvolti sotto una coperta, la cantautrice e il frontman dei Neighbourhood hanno sfilato con indosso rispettivamente camicia da notta, vestaglia e mascherina, o pigiama e ciabatte. A testimoniare il loro primo red carpet, ci ha inoltre pensato Billie Eilish che ha condiviso con i suoi fan su Instagram una dolcissima foto della serata con il suo nuovo fidanzato.