Bad Bunny è l'artista dell'anno

L'artista di fama internazionale Bad Bunny è stato annunciato come artista dell'anno di Apple Music, a riconoscimento dell'eccellenza artistica e dell'influenza del musicista portoricano sulla cultura globale nel 2022. Molte delle più grandi star della musica hanno pubblicato musica straordinaria nel 2022, ma solo una di loro ha conquistato il primo posto nella classifica della piattaforma. Pubblicato lo scorso maggio, "Un Verano Sin Ti" (il sesto progetto dell'artista in quattro anni) è l'album più ascoltato su Apple Music del 2022, diventando il più grande album latino di tutti i tempi. Al di là dei numeri da capogiro, Bad Bunny ha davvero dato vita a un cambiamento fenomenale nel pop globale degli ultimi anni.

Una nuova generazione

"Quando ho iniziato, non avevo una fan-base globale", racconta Bad Bunny ad Apple Music. Poi continua: "Sono grato per tutto ciò che ho realizzato e per tutto ciò che ho vissuto. Il movimento della musica latina è cresciuto davvero tanto. Non mi prenderei mai tutto il merito e non direi: 'È merito mio'. No, è merito di ognuno di noi. Un'intera generazione. La nostra energia e la nostra presenza si sentono sempre". Quando gli è stato consegnato l'Apple Music Award, ha aggiunto: "Grazie ad Apple Music e a tutte le persone che ascoltano la mia musica ogni giorno. Sono felicissimo!".