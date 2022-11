Mick Jagger dei Rolling Stones sta raccogliendo le arance in Italia

Una foto meravigliosa: una delle più grandi rockstar al mondo mentre raccoglie le arance. Il rapporto che i Rolling Stones hanno con il nostro Paese ha radici storiche, che lega profondamente la band alla Penisola. Mick Jagger lo ha anche ricordato durante il più recente concerto italiano della band dello scorso 21 gennaio a San Siro: "sono passati cinquantacinque anni dal primo concerto in Italia. Grazie per essere ancora con noi", aveva detto il frontman del gruppo. Ora, proprio il cantante della formazione britannica, che ha un legame particolare con il Bel Paese, dove peraltro ha trascorso diversi mesi tra il 2020 e il 2021, ha scelto l'Italia per rilassarsi dopo "qualche sessione di songwriting".

Il diario personale

Il 79enne musicista ha scelto Instagram, che dal 2013 utilizza come una sorta di "diario personale" pubblicando scatti di momenti lontani dai riflettori insieme a notizie sugli Stones, come canale per condividere con i suoi oltre 2 milioni e mezzo di seguaci estratti della sua vita. "Un po' di relax in Italia, dopo qualche sessione di songwriting", si legge nella didascalia dell'ultimo post di Mick Jagger con alcune fotografie che lo ritraggono intento a raccogliere arance o a visitare siti archeologici italiani. Come viene fatto notare tra i commenti, il frontman dei Rolling Stones sembra quindi essersi concesso dei momenti di riposo nei pressi di Siracusa, dove pareva essere intenzionato ad acquistare un'abitazione con vista mare, a Portopalo di Capo Passero.