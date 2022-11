La “collaborazione” inaspettata tra Johnny Depp e Rihanna

Si può definire una "collaborazione" inaspettata quella che in questi giorni sta facendo chiacchierare fan e detrattori per i protagonisti coinvolti. Si tratta della decisione di Rihanna di invitare Johnny Depp come protagonista della sua nuova sfilata.

Johnny Depp e Rihanna

La star hollywoodiana è infatti apparsa allo show di moda della popstar ritagliandosi un cameo nell'evento di Savage X Fenty, il marchio di lingerie della cantante. La scelta della voce di "Diamonds" di chiamare Depp, recentemente uscito vittorioso nella causa per diffamazione contro l’ex moglie Amber Heard, ha già sollevato una marea di polemiche ma anche l'adorazione di moltissimi fan. Lo stesso attore ha condiviso sui propri canali social un estratto del grande show "Savage X Fenty Vol.4", disponibile integralmente in streaming dal 9 novembre, in cui lo si vede immerso in una foresta, con la schiena appoggiata a un albero, mentre ballerini a torso nudo si esibiscono intorno a lui. Il filmato vede poi Johnny Depp camminare verso la telecamera con il suo inconfondibile sguardo e look mozzafiato.

Il ritorno di Depp in Italia

Nel frattempo è stato annunciato il ritorno di Johnny Depp in concerto in Italia insieme agli Hollywood Vampires, formati insieme alle rockstar Alice Cooper, Joe Perry e Tommy Henriksen. Il supergruppo si esbirà nella Penisola il prossimo 2 luglio a Marostica.