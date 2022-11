Annalisa ha messo le ali e una gonna di cristallo con "Bellissima"

Annalisa, che recentemente è stata ospite della nostra radio, sta vivendo un momento d'oro, un'onda lunga che non accenna a fermarsi: dopo aver spopolato per tutta l'estate con il tormentone realizzato insieme ai Boomdabash, "Tropicana", ora è di nuovo in cima alle classifiche con la sua nuova hit intitolata "Bellissima", che è stata appena certificata disco d'oro. Una canzone che le ha permesso di mettere ancora una volta le ali e di volare in tour nei principali club italiani collezionando un sold out dopo l'altro. Per celebrare i suoi traguardi la cantante ligure è diventata protagonista di uno shooting speciale: ha posato indossando una gonna di cristallo e un body nero. Uno scatto che ha fatto impazzire i fan e che dimostra, ancora una volta, quanto la sicurezza di Annalisa negli anni sia cresciuta insieme al suo talento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)