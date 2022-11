Avril Lavigne: "Sono la principessa delle figlie di p....."

A oltre vent’anni dal suo fortunatissimo debutto, quando non aveva ancora raggiunto la maggiore età, con l'album “Let go” Avril Lavigne è sempre sulla cresta dell'onda. Lo scorso mese di febbraio ha pubblicato il suo settimo album “Love sux” e il prossimo anno presenterà in tour il nuovo disco anche al pubblico europeo, con due date dedicate all'Italia: il 23 aprile a Padova e il 24 a Milano. In una intervista rilasciata alla rivista statunitense Inlove Avril Lavigne si è definita la "principessa delle figlie di puttana", ha usato questa descrizione nei confronti di se stessa perché si considera un "boss".

Il mondo è cambiato

La musicista canadese ha usato tale frase parlando della sua lunga carriera: "Mi sono sempre definita la principessa delle figlie di puttana perché sono il capo di me stessa. Il mio punto di vista sulle cose non è cambiato molto, a parte il fatto che ho iniziato a 17 anni e ora sono una donna". Ha inoltre aggiunto una riflessione a proposito dei cambiamenti del music business dai tempi dei suoi inizi: “Il settore è cambiato molto. La gente acquista meno album e va di streaming più che mai. Ovviamente i social media giocano un ruolo enorme, a me piace usarli quando mi viene naturale. Ma nella mia vita, prima di tutto viene la musica. La musica deve essere fantastica prima che qualsiasi altra cosa abbia importanza".