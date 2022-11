Fedez punta ad Harry Styles: cosa bolle in pentola?

È bastato un brevissimo messaggio condiviso da Fedez sul proprio profilo Twitter in cui ha nominato Harry Styles per mandare in visibilio i fan.

Fedez punta ad Harry Styles

Grazie alla visibilità raggiunta con la sua carriera di cantante e non solo, oltre alle conoscenze "internazionali" intessute negli anni attraverso la sua amicizia con personaggi di spicco come Donatella Versace, il rapper milanese si è spesso fatto vedere in pubblico circondato da star del pop e dello spettacolo mondiale. Proprio a una sfilata di Versace, la voce di "Paranoia Airlines" aveva avuto modo di incontrare e farsi fotografare con Dua Lipa. Dopo aver radunato diversi artisti italiani al grande evento a Milano con J-Ax lo scorso giugno, raccontato anche sulle frequenze di Radio105, e aver invitato al suo podcast con Luis Sal diversi colleghi e volti noti dello spettacolo tricolore, ora Fedez punta in alto. "Forse vi porto Harry a 'Muschio Selvaggio', forse eh", è infatti il messaggio che il rapper ha lanciato ai suoi fan su Twitter, scatenando il delirio. "Forse non dovevo dirlo….", recita infatti un secondo tweet pubblicato poco dopo, prima di una serie di meme costruiti su una foto ormai virale che lo vede abbracciare il nulla.

Cosa bolle in pentola?

Il messaggio condiviso sui social da Fedez ha quindi accesso la speranza nel pubblico di vedere presto il cantante e marito di Chiara Ferragni insieme all'ex One Direction. Sembra però presto ipotizzare con sicurezza cosa bolle in pentola e cosa combinerà il rapper se davvero dovesse riuscire a intercettare Harry Styles, artista del momento tra nuovo album e film.