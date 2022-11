Radio 105 è radio partner di Red Valley Festival 2023

Torna anche il prossimo anno una delle manifestazioni musicali più importanti della Sardegna

Dopo il successo da oltre 70.000 presenze ottenuto quest’estate per la sesta edizione della manifestazione, svoltasi dal 12 al 15 agosto 2022 presso l’Olbia Arena (Olbia, SS) con più di 30 artisti protagonisti sul palco, il Red Valley Festival è confermato anche per il 2023, con tante novità in arrivo.

Dal 12 al 15 agosto 2023 si svolgeranno quattro serate targate Radio 105 con protagonisti alcuni tra gli artisti principali della scena musicale italiana e internazionale.

I titoli d’accesso si potranno acquistare unicamente online sul sito ufficiale del Festival.

La kermesse musicale, ormai tra le più importanti di Italia nel suo genere, è pronta ad ospitare nuovamente la band che ha raccolto più dischi d’oro e di platino d’Italia: i Pinguini Tattici Nucleari saranno i grandi protagonisti della seconda serata del Red Valley Festival, in programma domenica 13 agosto 2023 presso la grande area concerti dell’Olbia Arena (Olbia, SS).