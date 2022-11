I Blur di nuovo insieme dopo quasi 10 anni

Per anni Damon Albarn e suoi compagni nei Blur hanno lasciato intendere di voler riunirsi per suonare ancora insieme. Per la gioia dei fan, la reunion di uno dei gruppi simbolo del brit-pop sta per realizzarsi sul serio.

Il ritorno dei Blur

A distanza di quasi dieci anni dal loro ultimo tour, la band britannica ha annunciato un concerto per il prossimo anno. Il quartetto formato da Damon Albarn, Graham Coxon, Alex James, Dave Rowntree tornerà in scena per il suo primo show dal 2015 il prossimo 8 luglio allo Stadio di Wembley di Londra. Come artisti di supporto dello spettacolo sono stati annunciati Slowthai, Self Esteem e Jockstrap. L'ultimo concerto dei Blur si tenne il 29 novembre 2015, in occasione del tour a supporto del loro ultimo album "The Magic Whip", uscito dodici anni dopo “Think tank” del 2003.

Le reazioni

"Adoriamo davvero suonare queste canzoni e abbiamo pensato che fosse giunto il momento di farlo di nuovo", ha dichiarato in reazione all'annuncio del ritorno dei Blur il frontman Damon Albarn, a cui ha fatto eco il chitarrista Graham Coxon che ha sottolineato: "Non vedo l'ora di suonare di nuovo con i miei fratelli Blur e rivisitare tutte quelle grandi canzoni. Gli spettacoli dal vivo dei Blur per me sono sempre fantastici: una bella chitarra e un amplificatore accesi e un sacco di facce sorridenti". Preso dall'entusiasmo, il bassista Alex James a sua volta ha detto: "È sempre qualcosa di veramente speciale quando noi quattro ci ritroviamo insieme in una stanza. È bello pensare che l'8 luglio quella stanza sarà lo stadio di Wembley". Dal canto suo Dave Rowntree ha aggiunto: “Dopo il caos degli ultimi anni, è fantastico tornare a suonare insieme alcune canzoni in una giornata d'estate a Londra. Spero di vedervi lì".