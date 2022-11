Morrissey abbandona a metà il concerto: aveva freddo

Una scena che ha lasciato a bocca aperta tutti i fan. In concerto al Greek Theatre di Los Angeles Morrissey, dopo circa una mezz'ora e l'esecuzione di nove canzoni, l'ultima delle quali "Girlfriend In A Coma" degli Smiths, ha lasciato il palco senza dare una spiegazione per non farci più ritorno. Dopo qualche istante in cui la sua band è rimasta in attesa sul palco di qualche cenno da parte del musicista britannico, uno dei membri del gruppo ha spiegato ai presenti: “Mi dispiace, ma a causa di circostanze impreviste, lo spettacolo non continuerà. Siamo molto dispiaciuti. Ci vediamo una prossima volta".

Il live era all'aperto

Al momento non è ancora stata fornita una qualche motivazione ufficiale per la chiusura dello show, anche se qualcuno in rete insinuano che Morrissey avesse "troppo freddo" poiché il concerto si teneva all'aperto. L'ufficio stampa del Greek Theatre ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un poco esaustivo "lo spettacolo è stato posticipato a una data da definire" e ha chiesto ai presenti di "continuare a monitorare il nostro sito web per ulteriori informazioni". Mentre sui social di Morrissey è apparso un messaggio che recita così: "Grazie Los Angeles per essere venuti ieri sera. Ti amiamo e ti siamo grati per il tuo supporto. Si prega di attendere per ulteriori annunci in arrivo a breve".