OneRepublic a Sanremo 2023? "Pensiamo proprio di sì"

Tra le voci e le conferme sugli ospiti e gli artisti in gara a Sanremo 2023 che si susseguono da mesi, arriva ora una nuova indiscrezione secondo cui il nome degli OneRepublic si aggiungerebbe alla lista dei possibili chiamati a partecipare alla 73esima edizione del Festival.

OneRepublic a Sanremo 2023?

A lanciare la nuova indiscrezione è stato lo stesso frontman della band statunitense. Come riportato dall'ANSA, è stato il cantante Ryan Tedder ad aprire alla possibilità di vedere il gruppo sul palco del Teatro Ariston. Tedder è stato fermato da alcuni giornalisti italiani per le vie del centro di Dusseldorf, dove nei giorni scorsi la formazione si è recata per gli MTV EMAs 2023, e ha rivelato: "Torneremo presto in Italia, credo a inizio anno". Il cantante ha poi aggiunto: "Sanremo? Sì, penso proprio di sì. So che il Festival è una manifestazione molto importante per voi. Sono contento di tornare. L'estate prossima ho in programma di passare un mese di vacanza in Italia".

I concerti italiani

La band composta da Ryan Tedder, Zach Filkins, Eddie Fisher, Drew Brownn e Brent Kutzle porterà nuovamente la sua musica nel nostro Paese nell'estate del 2023 in occasione del suo tour internazionale. La tournée farà nuovamente tappa in Italia per quattro concerti: l'11 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, il 12 luglio all’Arena Flegrea di Napoli per il Noisy Naples Fest, il 14 luglio a Mantova in Piazza Sordello, e il 16 luglio al Lucca Summer Festival, in Piazza Napoleone.