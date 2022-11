Grazie a Hary Styles due diverse fan scoprono il sesso del bambino

Come può diventare ancora più magico e intenso il momento in cui si scopre il sesso del proprio futuro bambino? Per due fan la soluzione è stata chiedere a Harry Styles di annunciarlo dal palco di un suo concerto.

Harry Styles: annunci speciali

Il cantautore ha regalato attimi davvero emozionati al pubblico di uno dei suoi recenti show al Kia Forum di Los Angeles. Durante uno dei concerti della sua residency losangelina, l'ex One Direction ha accettato la richiesta di una fan di nome Sydney, la quale ha convinto la star ad annunciare dal palco il sesso del suo bambino in arrivo. Harry Styles ha così messo in piedi un momento ricco di suspense per preparare gli spettatori e la futura mamma all'annuncio. "Lei sta per affrontare la cosa più difficile al mondo. Ma sono sicuro che andrà tutto bene, è una cosa bellissima", ha detto la voce di "As it was", prima di sottolineare:"Los Angeles, questa è una serata che non dimenticherai mai". Dopo qualche altra battuta e con l'aiuto dei cori del pubblico, Styles ha quindi dato la notizia: "È una bambina!".

Sydney non è stata l'unica fan a scoprire il sesso del suo futuro bambino grazie a Harry Styles. Una seconda fan, di nome Shawna, ha infatti mosso la stessa richiesta al cantante in occasione di un'altra delle date al Forum di Los Angeles e grazie all'artista ha scoperto di essere in dolce attesa di una bambina.