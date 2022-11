Emma: "Siamo otto miliardi sulla Terra e io non trovo un fidanzato"

Un commento simpatico che oltre ad aver regalato un sorriso, ha anche fatto scattare una lunga serie di candidature. La popolazione mondiale, si legge tramite le principali agenzie, ha raggiunto otto miliardi di persone. “Ce ne fosse uno che si fidanzata con me”, ha commentato con ironia Emma Marrone su Twitter, rispondendo alla pagina Trash Italiano e scherzando sul fatto di non aver ancora trovato l’anima gemella. Il traguardo degli otto miliardi è importante e senza precedenti, tanto che l'Organizzazione delle Nazioni Unite l'ha definito "una pietra miliare nello sviluppo umano". Emma Marrone è single dopo una vita sentimentale ricca di colpi di scena: dalla storia d'amore con il ballerino e presentatore tv Stefano De Martino, attuale compagno di Belén Rodriguez, a quella con l'attore Marco Bocci passando per diversi flirt noti, come quello con il modello Nikolai Danielsen. Inutile dire che il commento della cantante abbia generato tantissime proposte.

E ci fosse uno che si fidanza con me! — Emma Marrone (@MarroneEmma) November 15, 2022