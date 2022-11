Adesso i Maneskin puntano perfino ai Grammy Awards 2023

La sola candidatura è un traguardo incredibile. Ci sono anche i Maneskin tra gli artisti in corsa ai prossimi Grammy Awards, il massimo riconoscimento assegnato dall’industria musicale americana la cui serata di gala è in programma per il prossimo 5 febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles, California. La band romana di “Zitti e buoni” è in nomination nella categoria Best New Artist, uno dei premi presenti nel “general field” riservato ai riconoscimenti più prestigiosi insieme a Song of the Year, Record of the Year e Album of the Year.

I concorrenti

A fare concorrenza alla formazione capitolina saranno la brasiliana Anitta, l’americano Omar Apollo, il duo franco-statunitense Domi and JD Beck, Muni Long da Vero Beach, in Florida, la giovane newyorchese Samara Joy. la rapper americana Latto, il rapper e attore texano Tobe Nwigwe, la folksinger californiana Molly Tuttle e il duo britannico delle Wet Leg. La categoria Best New Artist è stata istituita nel 1959 e - precisa la National Academy of Recording Arts and Sciences, l’associazione dei discografici americani che assegna i premi - è dedicata a “nuovi artisti che pubblicano, durante l'anno di ammissibilità, la prima registrazione che stabilisca l'identità pubblica dell’artista stesso” - non necessariamente la prima della carriera, ma quella grazie alla quale il o la titolare ha conquistato la fama internazionale. Prima dell'edizione 2023 dei Grammy Awards al titolo Best New Artist, che nel 1965 fu assegnato ai Beatles, non sono mai stati nominati artisti italiani.