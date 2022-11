Non è Mariah Carey la "regina del Natale"

Grazie alla sua hit "All I want for Christmas", che lo scorso anno a quasi trent'anni dall'uscita conquistò un nuovo record, per il pubblico Mariah Carey è da anni la regina indiscussa del Natale. A quanto pare, però, il titolo non spetta ufficialmente alla popstar.

Mariah Carey non è la "regina del Natale"

Seppur Maria Carey è ormai sinonimo di Natale, stando a quanto riportato da diverse testate a stelle e strisce, la cantante non può utilizzare il titolo di "regina di Natale". La 52enne musicista newyorkese ha infatti fatto domanda per registrare a suo nome il marchio “Queen of Christmas”, ovvero “Regina del Natale”, così come "Princess Christmas" e "QOC" (abbreviazione di “Queen of Christmas”), la sua richiesta non è stata accettata. La domanda dell’artista, che grazie alla registrazione del marchio avrebbe detenuto i diritti legali per impedire ad altri di utilizzare il titolo per le festività su musica, merchandising e altri contenuti natalizi, è stata respinta dall’Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti. La società di Mariah Carey, Lotion LLC, ha presentato domanda di registrazione del marchio solo lo scorso anno, venendo però fermata da qualcun altro.

La cantante Elizabeth Chan, incoronata come la "Regina del Natale" dal New Yorker nel 2018, ha infatti presentato un'opposizione ad agosto per impedire a Carey di ottenere il titolo, criticandola di strumentalizzare e monetizzare il Natale. Non avendo la società di Mariah Carey risposto tempestivamente all’opposizione di Elizabeth Chan, la registrazione del marchio non è quindi stata concessa alla voce simbolo delle feste.

Il successo di “All I want for Christmas is you”

“All I want for Christmas is you”, scritto da Mariah Carey insieme a Walter Afanasieff e pubblicato nel 1994 nell’album “Merry Christmas", è ancora oggi uno dei classici natalizi per eccellenza. Il brano, dai tempi della sua uscita, è entrato in classifica ogni anno negli Stati Uniti e nel 2021 ha conquistato la vetta della classifica statunitense per la terza volta, diventando la prima canzone nella storia della chart a stelle e strisce a raggiungere la prima posizione in tre annate diverse.