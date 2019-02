La risposta di Dan Reynolds a chi critica gli Imagine Dragons

Il frontman del gruppo musicale rock alternativo Imagine Dragons risponde apertamente a chi accusa la sua band di essere la più odiata e peggiore al mondo. E lo fa con dei lunghi post testuali pubblicati sul suo profilo Instagram.

Dan Reynolds risponde alle critiche mosse da Corey Taylor, frontman del gruppo musicale Slipknot e degli Stone Sour. Ma ne approfitta per includere anche tanti altri che, prima di lui, non hanno risparmiato critiche pesanti alla sua band, come i 1975, Foster the People, Smashing Pumpkins, e altri.

Reynolds, sfogandosi, dice che sono 10 anni ormai che ha a che fare con commenti molto duri da parte di critici e altre band. E non si tratta certamente di critiche costruttive, dalle quali il cantante potrebbe imparare.

Reynolds dice di essere rimasto in silenzio a subire per anni, accumulando stress e depressione. Ma la cosa più triste non sono le critiche mosse dalle altre band, quanto il fatto che il loro atteggiamento venga addirittura "celebrato".

Dan conclude il suo sfogo dicendo: "I miei compagni di band sono alcuni dei miei migliori amici. Noi siamo autenticamente noi stessi e ci sforziamo di portare positività al mondo. Continueremo a fare proprio questo.”

(Credits photo: Instagram/danreynolds)