Arriva la “National Concert Week”: una settimana di sconti per andare ai tuoi concerti preferiti

Live Nation annuncia la sua “National Concert Week” in tutto il mondo. Una settimana di sconti e iniziative speciali che avrà luogo da mercoledì 1 maggio fino a martedì 7. Una vera e propria celebrazione per tutti gli amanti dell’intrattenimento live che si concretizzerà con sconti e occasioni speciali inerenti agli show in tutto il globo targati Live Nation.

Si stima che nel mondo inizi un evento prodotto da Live Nation ogni 16 minuti. La “Live Nation Concert Week” sarà un modo per ringraziare tutti i fan e gli appassionati della musica live nel mondo.

Per l’occasione in Italia tutti i più importanti concerti e spettacoli saranno scontati del 20%.

Sarà infatti possibile acquistare eccezionalmente con sconto del 20% durante i 7 giorni i biglietti per show attesissimi dei principali artisti italiani e internazionali e per i festival di Firenze Rocks e Milano Rocks.

Tutte le offerte attive saranno consultabili dal 1° maggio su > www.livenation.it/nationalconcertweek

Per accedere ai biglietti a prezzo ridotto basterà registrarsi gratuitamente (o accedere al proprio account My Live Nation) su www.livenation.it

Ma non finisce qui. Live Nation Italia offre la possibilità di vincere #UnAnnodiConcerti! Tutti avranno la possibilità di vincere un anno di concerti organizzati da Live Nation Italia sotto forma di un buono da 1.000€, utilizzabile entro il 30 aprile 2020.

Dal 1° al 7 maggio, infatti, gli utenti sono invitati a partecipare al contest pubblicando un video su Instagram dove ognuno avrà modo di parlare della propria passione per la musica live (l’utente più creativo verrà scelto come vincitore). Per partecipare, conoscere tutti i dettagli e scoprire il regolamento, basterà visitare la pagina www.unannodiconcerti.it

Live Nation Entertainment è l’azienda leader nel mondo nel campo dell’intrattenimento live che include: Ticketmaster, Live Nation Concerts e Live Nation Sponsorship. Per maggiori informazioni: www.livenationentertainment.com.