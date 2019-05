Noel Gallagher canta "Wonderwall" insieme ai giocatori per festeggiare la vittoria del Manchester City

Il Manchester City guidato da Pep Guardiola ha vinto la Premier League per il secondo anno di seguito, dopo aver trionfato per 4 a 1 contro il Brighton. Presente alla partita c'era anche Noel Gallagher che del City è un accanito tifoso: per festeggiare la grande vittoria, negli altoparlanti dello stadio è stata messa a tutto volume "Wonderwall", mentre Noel la cantava insieme ai tifosi sugli spalti.

Today is gonna be the day!



#mancity pic.twitter.com/op9LE0kki0 — Manchester City (@ManCity) 12 maggio 2019

In seguito, l'ex musicista degli Oasis, è stato invitato dalla squadra negli spogliatoi, dove ha cantato di nuovo insieme ai giocatori, scattando poi una foto con Bernardo Silva e il capitano Vincent Kompany. Il Manchester City ha condiviso i video di questi due significativi momenti sui profili ufficiali della squadra.