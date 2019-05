Eurovision Song Contest: ecco gli avversari di Mahmood

Tutto pronto per l'Eurovision Song Contest, il festival internazionale che vedrà la partecipazione di 41 Paesi. La prima semifinale è fissata per oggi, 14 maggio, la seconda semifinale per giovedì 16. L'attesissima finale si terrà invece sabato 18 maggio.

Mahmood rappresenterà l'Italia con il brano "Soldi", già primo classificato in occasione dell'ultima edizione del Festiva di Sanremo. Ma, pur essendo in top 5, per lui non sarà facile primeggiare, perché sono tanti i Paesi che gli daranno del filo da torcere.

Innanzitutto i Paesi Bassi: quotatissimo è infatti Duncan Laurence con la sua Arcade. Ma c'è anche la Russia con Sergey Lazarev. Pericolose anche la Svizzera di Luca Hänn e la Svezia con John Ludvik. Da non sottovalutare anche Chingiz con Truth per l'Azerbaijan, Cipro, in gara con Tamta Goduadze e il brano Replay, la Grecia con Better Love di Katerine Duska. Quotati per la vittoria anche il gruppo metal islandese Hatari e la loro Hatrio mun sigra, la Spagna con Miki Núñez e la canzone La venda, Bilal Hassan e il brano Roi per la Francia, la maltese Michela Pace con Chameleon e la Norvegia con i KEiiNO e Spirit in the sky. Da non dimenticare il paese ospitante e il suo concorrente: Kobi Marimi con il brano Home.

Per il 18 maggio si attende anche Madonna, ospite d'onore finale dell'evento. Insomma: decisamente un appuntamento da non perdere!