Ecco perché Billie Eilish indossa solo abiti over size

I colleghi apprezzano molto il suo talento e i fan impazziscono a ogni suo movimento. Billie Eilish, la cantante rivelazione dell'anno, fa molta tendenza: non solo per la sua musica, ma anche per il suo modo di essere. E di vestire. Ecco perché in occasione di una campagna pubblicitaria per un noto brand di abbigliamento, la giovane ha detto a tutti perché ama indossare capi molto larghi. Di molte taglie più grandi della sua.

"Ecco perché indosso abiti larghi. Nessuno può avere un'opinione perché non hanno visto cosa c'è sotto. Nessuno può dire, 'lei è secca', 'non è magra', 'ha il culo piatto', 'ha un culo grasso'. Nessuno può dire nulla perché non lo sanno". E qui la polemica.

Molti sono i fan che si sono schierati dalla sua parte. Ma c'è anche una larga fetta di loro, invece, che non si trova d'accordo con le dichiarazioni di Billie. Perché una persona dovrebbe nascondersi per non essere vittima di critiche e commenti pesanti? Perché non può essere libera di mostrarsi come meglio crede?

In una intervista meno recente, la Eilish aveva espresso più o meno lo stesso concetto. Aveva detto che se fosse stata un uomo, probabilmente nessuno si sarebbe reso conto dei suoi abiti. "C'è gente che dice: ‘Vestiti come una ragazza per una volta! Indossa vestiti stretti, saresti molto più carina e la tua carriera andrebbe molto meglio!’ No, non sarebbe così. Letteralmente non lo sarebbe", ha aggiunto in quell'occasione la cantante.

Alla fine ognuno è libero di fare quello che vuole, e se Billie ama gli abiti larghi... va bene così!