Thegiornalisti: fuori il nuovo singolo "Maradona y Pelé"

"Maradona y Pelé l’ho scritta in momenti diversi, un po’ come è stato per Completamente. Nel tempo avevo accumulato parti di canzone, ma non una canzone completa. Il lavoro finale è stato mettere tutto insieme". Queste sono le parole che Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti ha scelto per commentare il nuovo singolo della band, "Maradona y Pelé". La nuova canzone sarà disponibile dal prossimo venerdì, 17 maggio.

Nell'attesa, è stato pubblicato il teaser del videoclip ufficiale dove compare l'attrice Benedetta Porcaroli, protagonista della serie tv "Baby", ispirata al fatto di cronaca delle baby squillo della capitale.

Il nuovo singolo esce proprio a ridosso della bella stagione, come nel 2017 uscì la fortunatissima "Riccione". È senza ombra di dubbio nelle intenzioni dei 3 componenti della band farlo diventare il tormentone dell'estate 2019. E siamo sicuri che ci riusciranno.

I Thegionalisti stanno per terminare il loro "Love Tour". Questa sera faranno l'ultima tappa a Milano, poi un po' di riposo per prepararsi al meglio allo show al Circo Massimo di Roma, il 7 settembre prossimo.