Cesare Cremonini ha tante novità per i suoi fan: le anticipazioni

Cesare Cremonini ha comunicato a tutti i suoi fan che ha in serbo moltissime novità. Lo ha fatto via social, con una clip animata, dove comunica a tutti di collegarsi giovedì 16 maggio alle ore 21:00 per sapere cosa ha in mente. Non prendete impegni, dunque, e segnatevi questa data sul calendario.

"GIOVEDÌ 16 MAGGIO alle ore 21, a reti UmaNificate! Il 2020 comincia questa settimana!! #Cremonini2C2C". Questo è il messaggio che Cesare ha lasciato ai suoi ammiratori.

Che stesse lavorando a un nuovo progetto era una cosa nota già da un po' di tempo. Non sappiamo però di che cosa si tratta. Il suo ultimo album - "Possibili scenari" - risale al 2017 ed è per questo motivo che in molti si aspettano l'uscita di un nuovo LP. Oppure ha in serbo qualcosa per celebrare il ventennale di "...Squérez?", unico disco in studio dei Lunapop?

C'è chi non sta più nelle pelle, ma l'unica cosa che possiamo fare è... aspettare 2 giorni!