Laura Pausini e Biagio Antonacci stupiscono i fan con un mini concerto a Piazza di Spagna

Prendi una location suggestiva, un travestimento d'eccezione, due tra i più grandi artisti del panorama musicale italiano (e anche mondiale) e una folla di persone in visibilio. È così che Laura Pausini e Biagio Antonacci hanno dato vita a una mini esibizione live sulla scalinata di Piazza di Spagna a Roma. Lei, per l'occasione, si è travestita come la "Ragazza con l'orecchino di perla", celebre dipinto di Jan Vermeer, mentre lui ha vestito i panni di Vincent Van Gogh nel suo autoritratto del 1889. La coppia, che sta promuovendo il suo tour, ha incantato e stupito fan e passanti... un momento davvero magico che ha scaldato il cuore di tutti i presenti.

Insieme, Laura e Biagio sono scesi dalla scalinata di Trinità dei Monti intonando il loro singolo "In questa nostra casa nuova". Un'atmosfera sognante ha pervaso tutta la piazza e i due artisti hanno mostrato un piccolo assaggio di quello che sarà il loro live in giro per gli stadi italiani.

Ecco un momento dell'esibizione.

Il tour di Laura e Biagio partirà il 26 giugno da Bari, per terminare il 1 agosto a Cagliari. Ecco tutte le date:

26 giugno - Bari, San Nicola

29 giugno - Roma, Stadio Olimpico

4 luglio - Milano, Stadio San Siro

8 luglio - Firenze, Stadio Artemio Franchi

12 luglio - Bologna Stadio Dall’Ara

17 luglio - Torino Stadio Olimpico

20 luglio - Padova Stadio Euganeo

23 luglio - Pescara Stadio Adriatico

27 luglio - Messina Stadio San Filippo

1 agosto - Cagliari Fiera