Britney Spears potrebbe non esibirsi più dal vivo

Com’è ormai noto, Britney Spears purtroppo sta combattendo da tempo contro alcuni problemi di salute mentale per colpa dei quali ha dovuto trascorrere anche un mese in una struttura di igiene mentale.

Se la situazione della popstar si è aggravata molto dipende anche da quanto accaduto a suo padre, che è gravemente malato: “È stata la tempesta perfetta – ha spiegato il suo manager Larry Rudolph a TMZ - Abbiamo dovuto posticipare il suo spettacolo perché i suoi farmaci non fanno più effetto ed era sconvolta dalla malattia di suo padre. Chiaramente adesso non vuole esibirsi”.

Purtroppo le condizioni di Britney sarebbero compromesse a tal punto che non si sa davvero quando riuscirà a recuperare, né se questo mai avverrà: “Non voglio che lavori di nuovo fino a quando non sarà pronta fisicamente, mentalmente e professionalmente – ha continuato il manager - se quel momento non arriverà mai più, non si esibirà mai più. Non ho né il desiderio né la capacità di obbligarla a lavorare di nuovo. Sono qui solo per lei, quando vorrà lavorare. E, se lei volesse mai tornare, le dirò se secondo me è una buona o una cattiva idea”.