Myss Keta diventa testimonial UE per convincere i giovani a votare alle Europee

Per arrivare ai giovani bisogna utilizzare il linguaggio e gli idoli dei giovani: probabilmente l’Ufficio d’Informazione in Italia del Parlamento Europeo si è basato su questo concetto per scegliere la testimonial della campagna social che ha lo scopo di convincere gli elettori più giovani a votare alle prossime europee.

Sulla pagine Facebook del suddetto Ufficio, infatti, è stata pubblicata una foto di Myss Keta con questa didascalia: “Un voto che uno, due, un voto che conta! Per un’Europa pazzeska anche MYSS KETA stavolta vota, e tu?”.

Nel post viene citata una delle canzoni contenute nell’ultimo album dell’artista, ovvero “Pazzeska”, pezzo in collaborazione con Guè Pequeno. La scelta di Myss Keta come testimonial in questo caso potrebbe essere quella vincente: la cantante, infatti, sta conquistando un pubblico sempre più ampio, composto per lo più da giovani, anche grazie al suo stile originale e al fatto che si mostra sempre con una maschera sul viso e indossando degli occhiali da sole, per mantenere ignota la sua identità.

Di recente Myss Keta è comparsa anche in tv durante le puntate di Matrix Chiambretti e altre trasmissioni, facendo crescere la curiosità intorno al suo personaggio. Nel suo percorso musicale, inoltre, l’artista vanta anche diverse collaborazioni: oltre che con Guè Pequeno, infatti, ha lavorato anche con Gabry Ponte, Gemitaiz, Mahmood, Wayne Santana della Dark Polo Gang, Luchè e Quentin40.