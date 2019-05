Al Bano: “Mi candido per presentare il Festival di Sanremo”

In quest’ultimo periodo si sta discutendo molto su chi potrebbe raccogliere l’eredità di Claudio Baglioni e prendere il timone della prossima edizione del Festival di Sanremo. Tra le tante voci, si è fatto il nome di Mina e più di recente anche quello di Amadeus.

Ma adesso c’è un cantante che ha deciso di proporsi direttamente: stiamo parlando di Al Bano che, in un’intervista, ha dichiarato espressamente di voler ricoprire il ruolo di direttore articolo e di conduttore del Festival.

“Mina? – ha commentato al Tempo – sarebbe il colpo del secolo ma non credo si farà. Per quel che mi riguarda, io propongo una canzone un anno sì e tre no, quindi sarei pronto per la prossima edizione. Ma stavolta – ha sottolineato – il Festival punto a presentarlo”.

Al Bano pensa di essere la persona più adatta per guidare la storica kermesse musicale, considerando che anche altri suoi colleghi hanno compiuto l’impresa con grande successo: “Gianni Morandi e Claudio Baglioni, hanno aperto la strada – ha continuato il cantante - gli artisti possono dare un grande apporto al Festival. Io ho sulle spalle decenni di gavetta e conosco il pubblico come tanti conduttori televisivi. E poi faccio le cose con grazia, me lo faccia dire, e di questi tempi non è cosa da poco”.

Ad ogni modo, per Sanremo c’è ancora tempo; adesso Al Bano deve fronteggiare la spinosa questione con l’Ucraina che lo ha inserito nella lista nera degli artisti proibiti: “Ho chiesto scuse ufficiali ma ancora non si sono viste. Dovranno arrivare o sarò costretto a difendere la mia reputazione per vie legali – ha spiegato per poi concludere - Non sono mica un terrorista, ma stiamo scherzando? Comunque sono ottimista: Zelensky viene dallo spettacolo, è praticamente un collega…”.