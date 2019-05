Marracash rivela cosa pensa dei social e i rapper gli rendono omaggio

Due giorni fa Marracash è tornato a postare su Instagram e lo ha fatto dopo una lunga assenza dai social.

Un post profondo in cui il rapper si è messo a nudo rivelando cosa pensa davvero. In linea con la sua personalità introspettiva e autoanalitica, questo post, proprio per la sincerità e la profondità delle sue parole, gli è valso il plauso di tanti suoi colleghi, che gli hanno reso omaggio con un commento.

Marracash ha rivelato di aver sentito, ad un certo punto, l'esigenza di sparire dai social: "Avevo bisogno di una dose di vita vera, l’ho cercata disperatamente, e me la sono presa tutta in faccia…"

Il rapper pensava che sparendo dai social sarebbe sparito anche dal mondo. Effettivamente ha registrato un calo dei followers, in netta controtendenza con quello che fa la maggior parte dei suoi colleghi. Ma questo non è l'aspetto principale perché Marra si è sentito fiero della sua scelta: "sparire è stata la cosa più punk che abbia mai fatto".

Il rapper infatti è tornato e non lo ha fatto a mani vuote, ma con novità decisamente interessanti da raccontare: "Business Class" è stato certificato disco d'oro, sta arrivando un nuovo album e sta scrivendo un libro di suo pugno.

"Ciò che trascuri diventi di altri" ha concluso il rapper. "Ho trascurato voi, ho trascurato me, quindi in questo momento non so se siete più miei, ma lo sapremo a breve. Ma io so di essere più mio che mai".

Il post del rapper ha totalizzato oltre 160mila like e più di 8mila commenti. Forse la risposta alla sua domanda è sotto gli occhi di tutti!

(Credits photo: Instagram/kingmarracash)