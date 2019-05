Lady Gaga prende posizione contro la legge anti-aborto in Alabama: “Un oltraggio”

Ieri in Alabama è stata approvata la legge anti-abortista che cancella anni di lotte per i diritti delle donne: nello stato americano l’aborto è ora vietato in qualsiasi caso, anche in quello di stupro o incesto e i medici che decidono di aiutare le donne ad abortire rischiano 99 anni di carcere.

Nelle ultime ore sono state tante le star a prendere posizione su questa nuova legge, dalle attrici Alyssa Milano e Milla Jovovich, fino a Lady Gaga che ha affidato ai social il suo pensiero: “È un oltraggio vietare l’aborto in Alabama –ha scritto su Twitter - ed è ancor più atroce il fatto che esclude coloro che sono state violentate o che stanno vivendo un incesto consensuale o meno. C'è anche una pena più dura per i medici che eseguono queste operazioni che per la maggior parte degli stupratori? – ha continuato per poi concludere - Questa è una farsa e prego per tutte quelle donne che soffrono per colpa di questo sistema”.