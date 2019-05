Anastacia: "Ecco come la malattia ha cambiato la mia vita"

In una recente intervista, rilasciata a “7” del Corriere della Sera, Anastacia ha deciso di raccontare come la malattia ha cambiato la sua vita e il suo corpo.

La popstar fin da ragazzina ha dovuto lottare contro il morbo di Crohn, a causa del quale ha dovuto subire una difficile operazione che l'ha segnata nel corpo (lasciandole profonde cicatrici) e nella mente (rendendola fragile e piena di paure). Poi il tumore al seno, per cui ha dovuto sottoporsi a mastectomia.

Un tempo, guardando la grande cicatrice sul suo stomaco, pensava che nessun uomo avrebbe potuto mai amarla. Oggi, a distanza di tempo, la cantante vede tutto sotto una luce diversa.

Dopo un lungo percorso è stata in grado di affrontare le sue paure, anche quella di mostrare i segni sul suo corpo. Per questo qualche tempo fa ha deciso anche di posare nuda: mostrare le sue cicatrici significava per lei potersi sentire finalmente libera dalla paura che qualcuno potesse paparazzarla di nascosto e sottoporla al giudizio della gente.

E a proposito delle immagini sempre patinate dei personaggi celebri, Anastacia dice che la perfezione non esiste: "Il lato bello dei social è poter mostrare piccoli pezzi di me a chi non mi conosce”.

Anastacia arriverà presto anche in Italia con il suo IMAGinACTION Tour per due attesissimi appuntamenti al "Comacchio Beach Festival - Musica per la sostenibilità" in programma il 7 giugno e l'8 giugno allo Stadio Comunale di Civitanova Marche.

(credits photo: Facebook/Anastacia)